Al bando polemiche e rancori: Napoli/Parma, parla il campo

È stata una settimana di inquietudini, di polemiche, di dichiarazioni affilate, allusioni, duelli. C’è un rancore sordo che Gattuso non comprende perché guarda la classifica e vede l’obiettivo a tre soli punti. De Laurentiis oggi sarà allo stadio e con lui il braccio destro Chiavelli. Le chiacchiere degli ultimi giorni hanno contribuito ad alzare i toni, mescolando spesso i ruoli. Gattuso non cambia molto rispetto alla netta vittoria con lo Spezia in Coppa Italia e – un po’ a sorpresa – conferma Elmas a centrocampo tenendo fuori anche oggi Bakayoko. E in attacco Petagna ha recuperato e quindi sarà la punta di questo tridente completato da Lozano e da Insigne. Ma non ci sono solo buone notizie: perché Mertens torna ad avere dei dolori alla caviglia e decide di ritornare a curarsi ad Anversa. Nella migliore delle ipotesi sarà disponibile per la semifinale di ritorno a Bergamo. Out anche Lobotka: accusa un malessere, il tampone è negativo ma resta a casa per prudenza. In porta, c’è ancora Ospina.

