ADL/Gattuso, il patron non ha risposto per non compromettere oltre

Sicuramente il clamore e le critiche sono stati, almeno in alcuni casi, eccessivi, ma paradossalmente è stato lo stesso Gattuso, nello sfogo post Spezia a dar ragione a chi parlava di un clima poco idilliaco tra guida tecnica a proprietà in casa Napoli. L’allenatore azzurro è nervoso, sa di avere numerose attenuanti, ma sa anche che il destino di un allenatore è legato ai risultati. Sa, quindi, quanto conti la gara di oggi. La Gazzetta dello Sport scrive: “È nervoso, l’allenatore, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate nel post Spezia. Sa bene che il risultato di questa sera potrà essere indicativo dell’immediato futuro. Responsabilmente, De Laurentiis ha ascoltato l’analisi del tecnico e non l’ha voluta commentare. Il rapporto tra i due è, ormai, ai minimi termini, ma il club non vuole creare condizioni avverse per non compromettere il rilancio della squadra”.