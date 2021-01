UFFICIALE – Romero dell’Atalanta positivo al Covid-19. Out contro il Napoli

Dopo Palomino, squalificato, per Gasperini non arrivano buone notizie per la difesa. Si tratta del difensore ex Genoa Romero, risultato positivo al Covid-19. Quindi, in vista delle sfide contro la Lazio e contro il Napoli il 3 Febbraio per l’andata di semifinale di Coppa Italia, mancheranno due terzi della difesa. Ecco il comunicato ufficiale: “I successivi test hanno dato esito negativo. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento a casa. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate“.

Fonte: gianlucadimarzio.com