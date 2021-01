“Tifosi” assaltano il centro allenamenti del Marsiglia: 25 arresti

Al centro di allenamento del Marsiglia, poche ore prima della partita tra l’ ‘OM ed il Rennes, ci sono stati degli incidenti. Alcuni “pseudo tifosi” hanno forzato l’ingresso, accendendo fumogeni e fuochi d’artificio, incendiando anche un albero vicino all’ edificio. L’episodio è stato raccontato da Radio Montecarlo. Al momento non è chiaro se c’erano o no i calciatori del Marsiglia all’interno del campo di allenamento, così come non è chiaro il motivo che avrebbe spinto queste persone ad un tale atto violento. Possibile che chiedano la partenza dell’attuale Jacques-Henri Eyraud. Radio Montercarlo riporta ancora che vi sarebbero stati 25 arresti tra i tifosi da parte delle forze dell’ordine intervenute. Al momento pare sia tornata la calma, ma sono ancora presenti le forze dell’ ordine.