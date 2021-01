Sul mercato la Juventus è diventata la regina delle plusvalenze. Ora tocca a Rovella

In questi anni la Juventus ha saputo fare mercato a grandi livelli, i risultati parlando dalla sua parte, ma al tempo stesso ha saputo fare delle ottime plusvalenze. Ultima è quella del giovane Rovella del Genoa, con la cessione in rossoblù di Portanova e Petrelli per un totale di 38 milioni. “La strategia è chiara da anni, consolidata da tempo e riproposta con proporzioni anche maggiori: si effettuano degli scambi alla pari o con un conguaglio in favore della seconda società, vengono messe a segno plusvalenze importantissime, accettando di caricare costi a bilancio pesanti da smaltire. L’aspetto tecnico è spesso marginale o quantomeno secondario, perché raramente di mezzo ci sono giocatori veri come Miralem Pjanic e Arthur. Anche perché il tema della valutazione di un calciatore è da sempre sospeso nell’aleatorietà, parametri oggettivi per assegnare dei prezzi non ce ne sono”.

Fonte: CdS