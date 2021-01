Sky Sports UK “La Premier non dimentica Mertens, i Gunners nuovamente sul belga”

L‘Arsenal di Arteta non dimentica Dries Mertens. Questa la notizia che arriva dall’Inghilterra e rilanciata da Sky Sports UK riguardo l’attaccante azzurro che sarebbe ancora nel mirino del club inglese: non una novità visto che l’Arsenal aveva già provato a tentare Dries un anno fa, quando il contratto era in scadenza. La scelta di Mertens, però, era stata la permanenza, con il contratto firmato lo scorso giugno e prolungato fino almeno al prossimo 2022. I Gunners, secondo i media inglesi, proverebbero ad anticipare l’addio all’azzurro di Mertens che nel frattempo al Napoli sta vedendo poco il campo: l’infortunio alla caviglia di dicembre non è ancora passato e difficilmente lo si vedrà in campo domenica contro il Parma. Fonte: mattino.it