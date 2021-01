SKY – Nuovi accertamenti ad Anversa per Mertens

Questo pomeriggio, nel corso dell’allenamento pomeridiano, Dries Mertens, ha svolto terapie alla caviglia, per questo che il calciatore belga, da domani andrà di nuovo ad Anversa per nuovi accertamenti. Il primo percorso riabilitativo sembrava che potesse dare responsi positivi, ma così non è stato. Di nuovo problemi fisici nel corso della sfida contro lo Spezia in Coppa Italia. Ora dovrà di nuovo fare accertamenti e tornare quanto prima in forma per dare una mano alla squadra di Gattuso.

Fonte: gianlucadimarzio.com