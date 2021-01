Serie A – Sampdoria/Juventus 0-1 al termine del primo tempo

In questa prima giornata del girone di ritorno del torneo di Serie A, dopo la vittoria della capolista Milan contro il Bologna, in campo a Genova, Sampdoria e Juventus. Al termine della prima frazione di gioco sono i bianconeri ad andare al riposo in vantaggio, con un gol al 20′ di Federico Chiesa, “tornato” titolare. Al momento la gara appare in mano agli uomini di Pirlo che, oltre al gol dell’ ex viola, su assist di Morata, hanno avuto altre due chance con CR7. La Samp, però, non è apparsa remissiva e dà l’impressione di poter infastidire gli ospiti in ripartenza.

FINE PRIMO TEMPO: SAMP-JUVE 0-1