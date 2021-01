Serie A 20° giornata,Bologna-Milan: Torna alla vittoria la squadra di Pioli!

Serie A 20° giornata,Bologna-Milan:

Parte subito bene il Milan che si rende pericoloso con un calcio di punizione con Theo Hernandez .Palla verso la traversa che viene respinta da Skorupski.Dijks commette una trattenuta in area ,e l’arbitro fischia rigore per gli ospiti.Dal dischetto va Ibrahimovic che manda la palla all’angolino ,ma il portiere respinge .Rebic anticipa tutti e ribatte in rete per il vantaggio rossonero.Il Bologna si fa avanti e si rende pericoloso in due occasioni.Prima con Sansone il quale calcia all’angolino ma non trova fortuna.Poco dopo è Dominguez che ci prova ,ma trova un attento Donnarumma Nella ripresa ingenuità difensiva per Soumaro che prende il pallone con le mani in area concedendo cosi il secondo rigore per il Milan.Stavolta dal dischetto si presenta Kessie ,con un tiro centrale batte il portiere .Ancora gli uomini di Pioli a rendersi pericolosi.Dopo degli ottimi scambi arriva la palla a Calabria che da fuori area lascia partire un tiro angolato , ma il portiere respinge.Riapre il match il Bologna .Skow Olsen mette una palla in mezzo per Poli che la manda sotto la traversa.Ancora rossoblu pericolosi ,stavolta con un colpo di testa di Soriano ma Donnarumma in tuffo respinge.Vengono concessi 4 minuti di recupero ,il Milan soffre e stringe i denti ma riesce a conquistare i tre punti.

Tabellino