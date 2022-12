RADIO CRC – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “La squadra è con Gattuso, pronto per lottare per la zona Champions”

Nel corso della trasmissione di Radio Crc, durante il programma “Arena Maradona”, condotta da Gianluca Miranda e Diego Maradona Junior, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco “Domani penso che il Napoli scenderà in campo con la migliore formazione possibile, il Parma lo scorso anno vinse al vecchio San Paolo, perciò è una squadra che va tenuta in grande considerazione. Penso che la novità sarà Petagna dal primo minuto, prevedo pochi cambi, visto che in palio c’è la zona Champions League. Oggi mi stuzzicano due gare Bologna-Milan, dove i felsinei sanno giocare bene contro le big, vedi l’ultima contro la Juventus. Anche Inter-Benevento, c’è da capire che i nerazzurri reagiranno post-derby a livello mentale, poi i sanniti giocano bene come ha dimostrato contro le prime nel girone d’andata. La squadra azzurra? Rema dalla parte del mister, i risultati sono dettati, dal non aver saputo gestire i momenti della gara, con tre punti in più, la classifica sarebbe stata diversa. Su questo sono d’accordo con Koulibaly, avere più determinazione e accontentarsi anche di un punto se non riesci a vincere le gare”.

