PRIMAVERA 2 – Il Napoli di Cascione cala il poker contro il Crotone

Il Napoli Primavera di mister Emmanuel Cascione, prosegue l’ottimo momento in campionato, sconfiggendo con un netto 4-0 il Crotone. Azzurrini subito in gol con D’Agostino, che infila il portiere ospite di giustezza. Il 2-0 è di Iaccarino che ribadisce in rete, dopo il palo del trequartista partenopeo. Arriva la terza rete, stavolta con Ambrosino su calcio di rigore e il poker è di D’Agostino che realizza così la doppietta. Nella ripresa non c’è molto da segnalare, se non i cambi da una parte e dall’altra e Furino che sfiora il gol personale. Prossimo turno trasferta sul campo della Virtus Entella.

Napoli: Idasiak; Costanzo, Guarino, D’Onofrio, Barba (66′ Amoah), Sami, Virgilio (78′ Umile), Romano, Iaccarino (78′ Vergara), D’Agostino (61′ Furina), Ambrosino (78′ Nzila). All. Cascione.

Fonte: sscnpaoli.it