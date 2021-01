PRIMAVERA 1 – Netto successo del Cagliari, vittorie per Milan e Juventus

Il sabato del campionato Primavera ha visto scendere in campo alcune delle big del campionato e la rivelazione dello scorso torneo, il Cagliari. Netta vittoria dei sardi, 5-0 contro l’Ascoli, a dimostrazione di aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Il Milan di Giunti, dopo aver perso contro il Torino, batte nella ripresa la Spal per 2-0. Infine anche la Juventus si impone in casa per 2-0 contro la Lazio. Nel pomeriggio scenderà in campo la Sampdoria contro il Bologna a Bogliasco.

A cura di Alessandro Sacco