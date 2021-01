Petagna ritorna dall’inizio contro il Parma

Sta sicuramente meglio di Mertens Osimhen, che è tornato dai problemi alla spalla ma manca ancora del completo ritmo partita. D’altra parte la sua ultima da titolare con il Napoli è datata 8 novembre 2020: Bologna-Napoli. In quello stesso giorno ha segnato anche il suo secondo e ultimo gol in azzurro. Contro il Parma sarà sicuramente utile, ma a gara in corso. In avanti, dall’inizio, ritroverà il suo posto Andrea Petagna, che come i suoi compagni di reparto ha avuto qualche piccolo problema di natura muscolare (e ha stretto i denti già contro il Verona), ma a differenza loro sembra oramai in condizione per poter partire dal primo minuto. Da attaccante di scorta, il Napoli ha riscoperto in Petagna il titolare che non si aspettava e adesso si aspetta che sia ancora lui a doversi accollare il peso dell’attacco sulle spalle. Ai suoi lati Lozano e Insigne, con il messicano destinato a riprendersi il posto sulla destra con il compito di mettere a ferro e fuoco la corsia laterale avversaria. B. Majorano (IL Mattino)