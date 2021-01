Per Gattuso ci sarà un esame-bis contro il Parma

Dopo aver vinto contro lo Spezia e staccato il pass per le semifinali di Coppa Italia, dove sfiderà mercoledì 3 Febbraio alle ore 20,45 l’Atalanta, Gattuso dovrà affrontare il Parma. Per il tecnico degli azzurri sarà un altro esame per confermarsi sulla panchina partenopea e scacciare l’ombra di Benitez. L’allenatore spagnolo attende sempre novità, dopo i contatti dei giorni scorsi, ma al momento Gattuso non si muove, anche dopo la gara di giovedì scorso contro i liguri. AdL sarà presente domani allo stadio Diego Armando Maradona, per vedere se proseguirà il buon momento sul campo, anche se la squadra stavolta non andrà in ritiro, a differenza della sfida precedente. Insomma si cercherà di non alimentare le tensioni per mettere i calciatori nelle migliori condizioni in vista della sfida contro la squadra di D’Aversa. Ma come diceva il buon Eduardo De Filippo, gli esami non finiscono mai.

Fonte: CdS