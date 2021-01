Milan, 14 tiri dal dischetto: si avvicina al record assoluto in serie A

Questo pomeriggio il Milan ha battuto il Bologna, proseguendo il suo ottimo campionato in testa alla classifica di serie A. La squadra di Pioli, fino a questo momento della stagione ha usufruito di diversi calci di rigore, due anche quest’ oggi (di cui uno sbagliato da Ibrahimovic). Fino ad oggi, prima giornata di ritorno, sono già 14 i penalty fischiati ai rossoneri, un numero che si avvicina molto rapidamente al record assoluto in Serie A. L’analisi sul numero di tiri dal dischetto è stata effettuata da Numericalcio che ha preso in considerazione i campionati dal 1949 ad oggi. In vetta ci sono la Lazio (stagione 2019/2020) e la stessa compagine rossonera ma della stagione 1950-51, entrambe con 18 rigori. Quindi, il Milan, è a -4 dal record assoluto. E considerando che siamo solo alla 20esima giornata…

18 Milan [1950-51] 18 Lazio [2019-20] 16 Genoa [2019-20] 15 Fiorentina [1949-50] 15 Milan [2002-03] 15 Lecce [2019-20] 14 Milan [1949-50] 14 Lazio [1995-96] 14 Inter [1998-99] 14 Piacenza [1998-99] 14 Milan [1999-00] 14 Lazio [2016-17] 14 Roma [2016-17] 14 Juventus [2019-20] 14 Roma [2019-20] 14 Milan [2020-21]