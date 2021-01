Mertens, presenza a rischio contro il Parma

Dries era entrato all’inizio del secondo tempo, con l’idea precisa di mettere benzina nel motore in vista dei prossimi impegni. Eppure Gattuso ha dovuto tirarlo fuori prima ancora che la partita finisse. Nemmeno 45 minuti e di nuovo in panchina, accompagnato da una smorfia di dolore tutt’altro che di buon auspicio per il futuro prossimo. La caviglia infortunata lo scorso 16 dicembre contro l’Inter, fa i capricci. Gli allenamenti della settimana scorsa erano stati incoraggianti, motivo per il quale Gattuso lo aveva mandato in campo sia a Verona che nella ripresa contro lo Spezia. Ma al momento della verità, la caviglia non ha dato le conferme sperate. Anche nella mattinata di ieri, infatti, il dolore non è andato via, e lo staff medico sta valutando il percorso di recupero più opportuno per cautelarlo e farlo tornare in campo in via definitiva. Ecco perché ad oggi la sua presenza domani sera al Maradona contro il Parma appare più un’illusione che una possibilità. B. Majorano (IL Mattino)