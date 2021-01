Marco Azzi: “Osimhen? Vi svelo un retroscena post-match contro lo Spezia”

Il Napoli ha eliminato lo Spezia, conquistando la semifinale di Coppa Italia, oggi tornerà ad allenarsi per sfidare il Parma. Il giornalista di “Repubblica” Marco Azzi su twitter svela un retroscena successo dopo la sfida contro i liguri. “Alla fine della partita di Coppa Italia con lo Spezia, giovedì notte, #Osimhen è rimasto in campo ad allenarsi con Petagna, Ghoulam e Maksimovic. Venti minuti di cross e tiri in porta, in cui mi è parso ancora un po’ arrugginito. Ma mentalmente e fisicamente a buon punto #Napoli“.

Fonte: twitter Marco Azzi