Mandarini: “ADL ha alzato un muro, parlare di rinnovo è fuori luogo”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport. “De Laurentiis ha alzato un muro nei confronti di Rino Gattuso e Cristiano Giuntoli, in questo momento parlare del rinnovo di Gattuso è fuori luogo. Non dimentichiamo che negli ultimi giorni De Laurentiis è stato in contatto con Benitez e Allegri. Sono nomi ingombranti. Piuttosto De Laurentiis e Gattuso devono decidere quale possa essere il modo migliore per andare avanti”. Secondo Mandarini “il gelo è calato nonostante i risultati ottenuti da Gattuso. Il Napoli è in corsa per il quarto posto e si è qualificato alle semifinali di Coppa Italia e ai 16esimi di Europa League. Al presidente, però, non sono piaciuti alcuni aspetti. Non dimentichiamo che il Napoli ha incassato sconfitte che ne hanno frenato la corsa in classifica. Mi riferisco soprattutto ai rovesci contro”