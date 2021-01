Il momento del Napoli non è dei più semplici, ma nel frattempo circolano notizie sul futuro di Giuntoli e non solo. Arrivano su Instagram le parole di Luigi De Laurentiis presidente del Bari. “DIFFIDATE DALLE FAKE NEWS! Non cito la fonte per evitare di regalare visibilità gratuita immeritata”.

Fonte: Instagram Luigi De Laurentiis