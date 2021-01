RIVIVI IL LIVE – Kalidou Koulibaly: “I tanti impegni? Io adoro giocare le partite. Sulla beneficienza preferisco farla in silenzio”

Fine intervento a Radio Kiss Kiss di Kalidou Koulibaly

13,35 – Koulibaly: “Giocare tante partite? A me piace scendere in campo, perciò è bello essere sempre presenti su più competizioni. Sulla generosità sono felice, ma preferisco che non si sappia in giro, perchè la beneficienza è bella ma in silenzio”

13,33 – Koulibaly: “Le sei sconfitte in campionato? Dobbiamo saper leggere le gare, si può anche pareggiare, quando non le puoi vincere, cercare il giusto equilibrio nel corso della stagione. Sulla classifica guardo quelle che stanno davanti, non le inseguitrici, domani non possiamo permetterci di sbagliare e vogliamo superarle a tutti i costi”

13,30 – Koulibaly: “Contro il Parma non sarà una sfida facile loro vogliono punti per la classifica, ma noi ne abbiamo bisogno in maniera impellente e vogliamo vincere. Gattuso? Vive la situazione con serenità, stiamo dalla sua parte e sappiamo che dobbiamo dare sempre il massimo. Sul modulo? Non dobbiamo prendere gol come facevamo ad inizio stagione”

13,28 – Koulibaly: “Il gol di tacco? E’ stato istintivo, sfruttando un assist di Hysaj, ma giovedì contava vincere e passare in semifinale. Abbiamo una rosa molto forte, siamo un gruppo compatto, perciò vogliamo dare delle soddisfazioni ai nostri tifosi”

13,26 – Koulibaly: “Il nostro è un momento strano, tra difficoltà e non solo. Il nostro compito è pensare al campo, dare il massimo. Noi siamo una squadra forte, ai tifosi dispiace quando si perde come a Verona, ma lo siamo anche noi. Cercheremo di fare bene nel girone di ritorno per centrare i primi posti della classifica”

In esclusiva dalle ore 13,00 Kalidou Koulibaly parla alla radio ufficiale del Napoli sul momento della squadra, dopo aver passato il turno di Coppa Italia e a più di 24 ore dal match contro il Parma. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

La Redazione