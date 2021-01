LIGUE 1, Olympique Marsiglia-Rennes: rinviata per incidenti

Rinviata la gara di Ligue 1 contro il Rennes. I tifosi dell’Olympique Marsiglia sono infuriati con squadra. Con l’allenatore. Ed i dirigenti. Per l’andamento della stagione. Preso d’assalto il centro tecnico di allenamento. La polizia ha fermato 25 persone. Dopo una vera e propria guerriglia. Petardi e fumogeni. Tre alberi in fiamme. Striscioni e cori contro società. Ed il Presidente Jacques-Henri Eyraud. Da settimane la contestazione si va facendo sempre più dura. Dopo che il Presidente ha parlato del “pericolo” di avere troppi tifosi del Marsiglia in seno al club. Attualmente, l’OM è sesto in Ligue 1. Dopo 3 sconfitte consecutive. Dopo questi gravi incidenti del pomeriggio, la partita OM-Rennes è stata rinviata a data da destinarsi.