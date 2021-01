L’ex azzurro Maggio non rientra più nei piani di Inzaghi l’addio a giorni

Dopo due anni e mezzo, Christian Maggio e il Benevento potrebbero dirsi addio. L’ormai ex capitano, che aveva prolungato il contratto di un anno dopo la promozione dalla B, non è stato convocato per l’anticipo di stasera a San Siro contro l’Inter (ore 20.45). Il suo ritorno in A è stato condizionato da un fastidioso infortunio che gli ha fatto saltare 5 gare nel girone d’andata. E Inzaghi spesso gli ha preferito Letizia, riportato sulla destra dopo aver disputato l’ultimo torneo cadetto interamente a sinistra. Per l’ex azzurro solo 8 presenze di cui 2 da titolare. L’ultima sua apparizione il 9 gennaio contro l’Atalanta: dopo quella gara è finito ai margini del progetto.Maggio e la società si confronteranno nei prossimi giorni: non si esclude la risoluzione anticipata se le parti troveranno un accordo, diversamente c’è il rischio concreto che finisca fuori lista. Nel frattempo è stato ufficializzato l’acquisto dell’argentino Gaich, che da ieri sera è in città e sarà disponibile solo dalla prossima con la Samp. «El Tanque» arriva con la formula del prestito fino a giugno estendibile per altri 12 mesi nel caso disputasse almeno la metà delle partite, con riscatto a 11 milioni di euro. L.Trusio (Il Mattino)