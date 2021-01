Il presidente Gravina pensa anche al calcio femminile

Il consiglio federale – in cui si è parlato anche della ripresa dell’Eccellenza con un protocollo sanitario, temuto dai club per i costi da sostenere – ha approvato il budget 2021 che presenta un risultato di esercizio di 772.087 euro, con margine operativo lordo pari a 36,2 milioni (nel 2020 era 21,4 milioni). Tra le novità, la distribuzione alle leghe di altri 6,5 milioni: 2 ai club di B, 2 per quelli di C e 2,5 per i dilettanti di cui 500 mila alle società di puro settore giovanile. Gravina (presa la delega per valutare un intervento di 1 milione diretto a favorire il tesseramento femminile) ha risposto a chi lo accusa di voler aumentare, attraverso tali contributi, il consenso in vista delle votazioni: «Fugo ogni dubbio per chi spaccia notizie false. Da aprile abbiamo erogato 40 milioni di euro per sostenere il nostro mondo».

G.Marota (CdS)