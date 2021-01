Il matematico Trombetti: “DeLa/Gattuso? Situazione schizofrenica”

L’aritmetica non è un’opinione: 34 punti, sesto in classifica con la Lazio, una partita in meno. Gattuso è a ridosso delle proprie ambizioni ma anche sul ciglio d’un vuoto – il settimo posto – che significherebbe trovarsi fuori dall’Europa. Guido Trombetti, ex Rettore della Federico II e presidente dell’Accademia di Scienze Matematiche, è editorialista e anche appassionato d’un calcio, quello del Napoli, che gli sta sfuggendo. «Perché le prestazioni, a volte, sono state terribili. E’ vero, siamo al cospetto di una situazione schizofrenica, con le statistiche che ti offrono un quadro rassicurante e uno spettacolo che invece ti opprime e a volte, come a Verona o con il Torino o nell’ultimo mese e mezzo, ti delude. Gattuso ha avuto il privilegio di investimenti da oltre 150 milioni, De Laurentiis ha acquistato i calciatori scelti da lui e da Giuntoli: e però il gioco non lo vediamo».

A. Giordano (CdS)