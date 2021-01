Gallo (Il Napolista): “C’è una cosa che Gattuso non farà mai!”

Eppure, chi l’avrebbe detto, appena sei mesi fa, che in quell’apparente clima da «luna di miele» si nascondesse una fragorosa crisi di coppia, che Gattuso ha certificato in diretta tv, dopo il 4-2 sullo Spezia? Massimiliano Gallo, fondatore e direttore de «il Napolista» ritiene, invece, che questa frizione sia proprio figlia di quel passato ingannevole: «Perché tra De Laurentiis e Gattuso non è mai scoccata la scintilla. Lo sfogo di giovedì, a poche ore del tweet con cui la società ha cercato di nascondere, è la rappresentazione di un uomo solo, debole e anche un po’ confuso che celebra la quarta qualificazione in una semifinale di Coppa Italia ottenuta – e va detto con rispetto delle avversarie – battendo le riserve dell’Empoli e quelle dello Spezia. Ha ragione solo su un aspetto: nessuno può chiedergli di dimettersi, se il presidente del Napoli non è soddisfatto di lui è libero, ovviamente, di esonerarlo». A. Giordano (Cds)