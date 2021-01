[Formazioni] Napoli-Parma, dubbio Petagna. Per gli emiliani probabile difesa a tre

Domani allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 18,00, il Napoli affronterà il Parma, per riprendere la marcia per la zona Champions League. Mister Gattuso dovrà fare i conti con la condizione non al top degli attaccanti. Dubbio per Petagna, verrà valutato quest’oggi in allenamento, come Mertens e Osimhen non al massimo della condizione. Per il resto Hysaj avanti su Mario Rui e Bakayoko in vantaggio su Elmas nel centrocampo a 3. In casa emiliana non è da escludere la difesa a tre e un centrocampo più robusto per non concedere spazi alla squadra azzurra e giocare di rimessa con Gervinho su tutti.

Fonte: Corriere dello Sport