Fabrizio Biasin, giornalista: “Tweet assurdo, il primo a non credere in Gattuso è ADL”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a Sky Sport: “All’Inter, nonostante il flop europeo, la proprietà e i dirigenti, che pure non vanno tanto d’accordo con Conte, non si sono mai permessi di metterlo in discussione. Almeno a parole. Al Napoli, invece, il discorso è diverso. Abbiamo visto un tweet ufficiale per confermare un tecnico potenzialmente terzo in classifica. E’ assurdo. Perché fa capire che il primo a non credere in Gattuso è il suo presidente”.

Fonte: Sky Sport