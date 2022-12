ESCLUSIVA – Tommaso Turci (giorn. Dazn): “Ho sempre coltivato la passione per il calcio. Napoli? Occhio al Parma, ha tutto per vincere”

Neanche il tempo per la soddisfazione del passaggio in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà l’Atalanta, il Napoli si concentra già sulla sfida contro il Parma. Il mondo del calcio è cambiato, dal Covid-19, con stadi vuoti, ma la passione non manca per questo sport. Ilnapolionline.com ha intervistato su diverse tematiche il giornalista e bordocampista di Dazn Tommaso Turci.

Come nasce la tua passione per il giornalismo sportivo? “La mia passione per il giornalismo nasce sin da piccolo. Quando giocavo alla play-station, abbassavo il volume e facevo le telecronache delle partite. Poi giocavo a pallone e infine ho iniziato il mio percorso per diventare giornalista”.

Prima di Dazn qual è stato il tuo percorso giornalistico? “Io facevo le telecronache delle partite del Modena, ma seguivo anche le gare di Carpi e Sassuolo. Come ti ho detto prima, sono un appassionato di calcio, mi è sempre piaciuto e poi dopo tanta gavetta, ora sono a Dazn per seguire da bordocampo le partite, ma commento anche le partite internazionali”.

Com’è per Tommaso Turci questo calcio ai tempi del Covid-19? “Direi una sensazione particolare, perché senza i tifosi allo stadio senti le indicazioni in tempo reale degli allenatori. Al tempo stesso anche dei giocatori, dove posizionarsi, o dei portieri di come fare la fase difensiva. Io ad esempio seguo da bordocampo le partite del Napoli in casa, con il pubblico è certamente un’altra sensazione, perché incoraggia la squadra e intimorisce gli avversari. Poi è chiaro che il fattore campo viene spesso ribaltato, perciò, in attesa di uscire dal Covid-19, mi piacerebbe tornare a vedere i tifosi al campo come ai vecchi tempi”.

Ti vorrei chiedere sul momento del Napoli, cosa manca secondo te alla squadra di Gattuso per essere tra le prime quattro in classifica? “Io credo che se leggo i calciatori della rosa del Napoli, penso che la qualità non manchi assolutamente, come il valore del tecnico non sia in discussione. Manca la continuità di risultati che al momento non c’è stata ed ha tutte le possibilità per restare tra le prime 4. Mi auguro che possa trovarla da domenica in poi, perché sono certo che potrà dire la sua per la zona Champions”.

Vedesti la sfida del Parma quando sfidò la Juventus, quindi ti vorrei chiedere quali possono essere le insidie per il Napoli, contro la squadra di D’Aversa? “Il Parma con il cambio di allenatore, ho visto una squadra più organizzata, non che prima non lo fosse, ma sicuramente c’è un’identità diversa. Per domani pomeriggio non sarà una sfida facile, gli azzurri affronteranno una squadra che si chiuderà in difesa e giocherà di contropiede. Detto questo il Napoli ha le possibilità per vincere la sfida visto la differenza di valori e vedo perciò la compagine di Gattuso favorita per la conquista dei tre punti. Io sarò a bordocampo a Bergamo per Atalanta-Lazio, sfida davvero affascinante, dove prevedo gol e spettacolo, come nelle ultime gare, compreso quella di Coppa Italia. Sarà un’esclusiva di Dazn domenica alle ore 15,00”.

Infine anche la serie B è una vostra esclusiva, chi secondo te potrà salire in massima serie? “Per me la prima è il Monza, che anche a Gennaio sta allestendo una rosa molto competitiva, senza contare che sta risalendo la china. Ad inizio stagione spesso pareggiava le gare, anche se la fase difensiva ha sempre portato a buoni risultati, perciò ha tutto per salire in massima serie. Poi direi l’Empoli che gioca un bel calcio, ottima squadra ed un tecnico davvero in gamba. Infine, spesso succede che nel girone di ritorno, l’attuale classifica può essere stravolta, perciò non escludo una terza che ad oggi non ha i favori del pronostico”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

