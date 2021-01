DNP – Casaglia: “Il problema modulo per il Napoli è precedente a Gattuso”

Donne Nel Pallone, Casaglia: “Dzeko resta, ma con Fonseca tira brutta aria. Gattuso? Meglio 433”

Il giornalista Alessandro Casaglia matchanalyst ed esperto di calciomercato è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport, sulle ultime della finestra del mercato di gennaio e non solo.

Questo giro di mercato di gennaio non ha riservato particolari sorprese, quasi tutte le squadre hanno pensato ai bilanci, molto colpiti dall’emergenza Covid. Non penso sia, quindi, un mercato che passerà alla storia. L’unica squadra che ha fatto il pieno è stato il Parma che si è rinforzato molto rispetto ad un girone d’andata non proprio brillante. La Roma, invece, nonostante la brutta aria tra Fonseca e Dzeko, non credo che si priverà di quest’ultimo. Non è in condizioni di permettersi un girone di ritorno senza il bosniaco, la sua cessione con l’eventuale ingaggio di Sanchez sarebbe troppo oneroso.