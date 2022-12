A. Carnevale: “De Paul? Gioca insieme a Messi! A giugno deciderà.Llorente ripercorrerà le mie orme all’Udinese”

Carnevale a Radio Crc:

“Fernando Llorente può ripetere in campo quello che ho fatto io con la maglia dell’Udinese. Era l’attaccante che ci serviva”. L’ha detto oggi Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese, ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’. “Già domani contro lo Spezia Fernando Llorente potrà dare il suo contributo. E’ un grande campione. Me ne sono accorto anche dagli atteggiamenti. Sono qua a bordo campo a seguire la rifinitura. Prima dell’allenamento è venuto da me e si è presentato, nonostante fosse un calciatore affermato. E’ un gesto che mi ha colpito molto”. Carnevale ha avuto anche modo di parlare di Rodrigo De Paul e della possibilità di un suo trasferimento. “A gennaio non se ne parla – ha detto Carnevale a Radio Crc – a fine stagione la società prenderà una decisione. Stiamo parlando di un calciatore che gioca da titolare nella nazionale argentina al fianco di Messi. E’ sulla bocca di tutti. A fine stagione vedremo il da farsi”. Per quanto riguarda il Napoli, atteso domani dalla sfida interna contro il Parma, Carnevale ha detto che “gli azzurri devono stare attenti, perché il Parma è una squadra molto organizzata. Per la mia Udinese mi auguro che il Napoli faccia risultato pieno. La squadra di Gattuso ha risentito molto dell’infortunio di Mertens, ma Petagna ha svolto comunque un lavoro eccellente”. Infine, a distanza di poco più di due mesi dalla scomparsa di Diego Maradona, Carnevale si è commosso ancora una volta al ricordo del Pibe de Oro. “Quando ne parlo mi vengono le lacrime agli occhi – ha detto Carnevale a Radio Crc – non posso ancora credere che Diego non sia più tra noi”.