Si passa da 12 a 4: la Uefa “restringe” gli Europei di calcio

Si pensa ad una riduzione. O, per meglio dire, la UEFA sta pensando di passare da 12 a 4. Cioè, organizzare i prossimi Europei di questa estate su quattro sedi, Portogallo, Germania, Russia e l’Inghilterra, in luogo dei dodici paesi previsti in precedenza. Stando a quanto si legge sul Daily Mail, quindi, salterebbe anche l’ Italia. La volontà della Uefa, ribadita anche dal suo presidente, Aleksander Ceferin, sarebbe quella di coinvolgere tutti i 12 paesi previsti dall’ organizzazione dell’ evento, infatti è stato anche prorogato il termine per confermare i piani logistici fino ad aprile, ma si riconosce anche la criticità del momento. Ceferin ha riconosciuto la necessità di una certa flessibilità. La UEFA preferisce restringere il campo a quattro città come contingenza, piuttosto che chiudere tutto in un “super hub”, in un paese solo, sulle orme della fase finale di Champions League a Lisbona la scorsa stagione.