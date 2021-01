Domenica turno di riposo in serie B femminile, viste le gare di Coppa Italia, ma non per il Pomigliano di mister Esposito che recupererà la sfida contro il Vicenza. La gara contro le biancorosse non si disputò causa Covid-19 che colpì la compagine campana. Ecco la data e l’orario.

Domenica 31 gennaio 2021 alle ore 12:00 8° giornata di recupero: il Pomigliano Femminile ospiterà il Vicenza

Pomigliano Femminile – Vicenza

Stadio Ugo Gobbato di Pomigliano d’Arco