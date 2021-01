Serie A/Torino-Fiorentina 1-1: I granata agguantano i viola nel finale

TORINO-FIORENTINA

Il Torino scende nuovamente in campo nell’anticipo della 20a giornata di Serie A, prima del girone di ritorno, dopo il pari di Benevento i granata affronteranno la Fiorentina di Prandelli che viene dalla vittoria di misura contro il Crotone. Sfida aperta a qualsiasi risultato vista la classifica delle due squadre che hanno l’esigenza di fare punti.

PRIMO TEMPO

Il primo tiro del match è del Toro, Lukic conclude debolmente da fuori area e facile la parata di Dragowski. Al 6′ Venuti cross in mezzo, ma Vlahovic da due passi manca l’appuntamento con il gol. Al 10′ la Fiorentina vicina al vantaggio, ottimo filtrante di Ribery per Vlhahovic che solo davanti a Sirigu colpisce il palo. Al 39′ sponda di Belotti di testa a liberare Zaza che davanti a Dragowski colpisce la traversa. A fine primo tempo Lyanco salva il Toro, mura prima un colpo di testa di Bonaventura poi un tiro di Ribery. All’intervallo è o-o.

SECONDO TEMPO

Nelle ripresa la Fiorentina trova il vantaggio, imbucata di Ribery per Vlahovic che difende il pallone di spalle e infila Sigiru. 1-0, ma il VAR annulla per fuorigioco. Al 50′ l’occasione del vantaggio è per il Toro, schema su punizione, Ansaldi serve Lukic che crossa in mezzo per Lyanco, ma non riesce ad indirizzare verso la porta. Al 59′ fallo di Castrovilli al limite dell’area ed espulsione dopo il consulto al VAR dell’arbitro Di Bello. Dalla punizione seguente Belotti sfiora il gol, pallone al lato di Dragowski. Al 67′ la Fiorentina passa in vantaggio. Bellissimo il pallone filtrante di Bonaventura per Ribery, il francese evita Sirigu e siglia 0-1. I viola al 71′ rimangono in nove uomini, espulso pure Milenkovic dopo uno scontro con Belotti. Al 79′ il Torino sfiora il pari. Singo si avventa sul cross dalla sinistra di Ansaldi e spara un destro che termina sulla traversa rimbalza sulla linea e va fuori. Al 88′ il Torino trova il meritato pari. Cross dalla destra di Verdi per Belotti che da due passi sigla 1-1. Al termine del match è 1-1 tra Fiorentina e Torino.