PRIMAVERA 1 – Inter-Genoa 3-1, in gol l’ex obiettivo del Napoli Vecino

Nel recupero della 4^ giornata del campionato Primavera 1 TIM, l’Inter U19 supera il Genoa 3-1. A segno per i nerazzurri Matias Vecino, in campo per settanta minuti, Mattia Sangalli e Cesare Casadei.

Nell’undici iniziale schierato da mister Armando Madonna figura Matias Vecino, al 7′ è proprio il centrocampista classe 91′ a sbloccare la partita: inserimento in area di rigore e diagonale sul palo più lontano dove Agostino non può arrivare. L’Inter controlla la partita e al 15′ si guadagna pure la superiorità numerica: ingenuità di Gjini che trattiene Oristanio da ultimo uomo con conseguente espulsione diretta. Il Genoa, nonostante l’uomo in meno, non smette di attaccare ma sul finale di tempo subisce la rete del 2-0: grande combinazione Satriano-Vecino e palla in buca d’angolo di Mattia Sangalli. La prima frazione termina sul 2-0 in favore dell’U19 interista.

Nella seconda frazione l’Inter controlla ritmi e partita, non rischiando quasi mai in fase difensiva. Oristanio e Carboni sono i più pericolosi, ma è Casadei a siglare la rete che chiude la partita. Il centrocampista in maglia numero 18 deposita in rete il perfetto cross di Carboni dalla sinistra. Negli ultimi minuti arriva la sfortunata autorete di Kinkoue, che fissa il risultato sul 3-1. Dopo il pareggio contro il Torino, l’U19 interista supera il Genoa e torna subito alla vittoria.

INTER-GENOA 3-1

Marcatori: 7′ Vecino, 39′ Sangalli, 41′ st Casadei, 44′ st autorete Kinkoue

INTER: 1 Stankovic; 2 Persyn, 4 Kinkoue, 5 Hoti, 3 Vezzoni; 8 Vecino (24′ st Lindkvist 20), 6 Sangalli, 7 Mirarchi (17′ st Wieser 17); 10 Oristanio (12′ st Casadei 18); 9 Fonseca (24′ st Carboni 21), 11 Satriano (35′ st Bonfanti)

A disposizione: 12 Magri, 13 Tonoli, 14 Sottini, 15 Moretti A., 16 Dimarco, 19 Fabbian, 22 Goffi, 23 Bonfanti

Allenatore: Armando Madonna

GENOA: 1 Agostino; 2 Gjini, 3 Boci, 4 Piccardo, 5 Turchet (39′ st Zenelaj 18), 6 Dumbravanu, 7 Boli, 8 Eyango (12′ st Besaggio 19), 9 Della Pietra (12′ st Estrella 21), 10 Cenci (24′ st De Angelis 13), 11 Cleonise (39′ Konig 20)

A disposizione: 12 Della Pina, 22 Ascioti, 14 Marcandalli, 15 Dellepiane, 16 Zaccone, 17 Mukaj, 23 Kallon

Allenatore: Luca Chiappino

Ammoniti: Kinkoue (I), Hoti (I)

Espulso: Gjini (G)

Recupero: 1′ – 3′

Arbitro: Eduart Pashuku

Assistenti: Gualtieri – Massimino

Fonte: inter.it