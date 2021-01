Pietro Lo Monaco, Figc: “Napoli? C’è casino, fa male al tecnico ed alla squadra”

A Punto Nuovo Sport Show, Pietro Lo Monaco, consigliere federale:

“Ho l’impressione che si stia facendo un gran casino. In maniera scriteriata e dannosa nei confronti della squadra e del tecnico. Si perde lucidità. E si trasferiscono alla squadra sensazioni negative. La squadra stessa risente di questo clima. Con il secondo tempo in balia degli avversari. Il Napoli non ha saldezza morale. Non è una squadra che ha l’anima vincente al 100%. Troppe discussioni. Ci sono analisi che giudicano un allenatore prima ancora che finisca il suo mandato. Gattuso ha giocato per buona parte del campionato senza attacco. E’ inevitabile che qualche fatica la fai. Questo è il momento di rinsaldare le fila. Non indebolire il Napoli e la squadra. Questo è il momento della conferma della fiducia. Questa è un’occasione più unica che rara. C’è la possibilità per qualche altro club di vincere lo scudetto. Se dovesse fare risultato a Torino. Non vedo perché si debba forzare la mano. Distribuendo colpe. Non è il momento di sfaldare. Con l’annata che va a farsi benedire. Le dichiarazioni di Gattuso sono il sinonimo di uno stato di irrequietezza. Di un allenatore che si sente in dovere di rispondere “io non mi dimetto”. Questo è sinonimo di non forza. Capitali sprecati in giocatori comprati e non utilizzati? In un’azienda, l’allenatore allena la squadra. L’azienda squadra ha una struttura tecnica. Che dovrebbe esser capace di scegliere i calciatori. Di concerto con l’allenatore. A quel punto non ci sono discussioni. Si va avanti assieme. Se io prendo un giocatore. E l’allenatore non lo fa giocare. Perché non lo condivide. Questa valutazione va fatta prima. A monte. Lì interviene l’azienda. In modo categorico.”

Fonte: Radio Punto Nuovo