Mertens e Osimhen non convincono nel secondo tempo

MERTENS 5 – Meno di un tempo per mettere minuti nelle gambe, ma dal suo ingresso in campo il Napoli si inceppa e infatti Gattuso lo sostituisce nel finale. Pochi palloni tenuti in avanti (forse nessuno) e troppi errori in disimpegno che rischiano di costare caro innescando lo Spezia.

LOBOTKA 5 – Come una maledizione: entra lui e il Napoli prede due gol in meno di 5 minuti. Dovrebbe fare diga con Demme davanti alla difesa, ma non basta. Lento e poco collaborativo in fase di impostazione: si vede sfilare accanto gli avversari e raramente riesce a contenere le loro sfuriate.

OSIMHEN 5 – Altra occasione per ritrovare la condizione migliore. Ma anche stavolta il suo apporto non è decisivo. Pochissime occasioni per farsi vedere e in nessuna di queste lascia il segno. Il tandem con Mertens non gira per niente. È ancora un corpo estraneo al resto della squadra che infatti lo cerca pochissimo.

DI LORENZO SV – Mossa di Gattuso per cercare di arginare le sfuriate dello Spezia che dopo i due gol lampo nella ripresa pensa seriamente di poter rientrare in panchina. Si piazza sulla destra, ma non al solito posto da terzino: esterno di centrocampo dove collabora soprattutto nella fase difensiva.

BAKAYOKO SV – Con lo Spezia che prende campo e coraggio diventa l’uomo opportuno per evitare il tracollo. Uomo d’ordine, ma soprattutto uomo fisico che aggiunge muscoli in mezzo al campo in un momento delicatissimo per il Napoli. Avrebbe voluto riposare per tutta la partita, ma il suo ingresso diventa prezioso.

Fonte: Il Mattino