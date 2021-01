In merito alle partite relative ai quarti di finale di Coppa Italia, il giudice sportivo, il prof. avv. Alessandro Zampone, ha squalificato Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, per una giornata dopo il derby tra le due compagini milanesi, Inter e Milan. Inoltre, squalificati per un turno anche Kessie (Milan) e Palomino (Atalanta). Quest’ ultimo, quindi, non sarà presente nella gara contro il Napoli.