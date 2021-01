Nella cena pre-Spezia, AdL paga gli stipendi con un “discreto” bonifico

La vigilia di Napoli-Spezia, sfida dei quarti di finale, dove gli azzurri hanno vinto e staccato il pass per le semifinali di Coppa Italia, ha visto De Laurentiis presentarsi in ritiro con due scopi ben precisi. La prima confermare la piena fiducia a Gattuso per le prossime partite, ma anche nei confronti dei giocatori. Il patron del club azzurro li ha incoraggiati, ma soprattutto dato la notizia per il pagamento dei bonifici del 2020 e del Gennaio del 2021. Il tutto per una somma che si aggira sui 2,2 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport