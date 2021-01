Napoli/Spezia: la moviola. Bene Fourneau ma troppo buono con Agudelo

La prima volta del romano Fourneau col Napoli è una serata che comincia subito con un gol consegnato alla moviola. Koulibaly realizza sotto misura, di tacco, sull’assist di Hysaj senza che la difesa dello Spezia riesca ad applicare il fuorigioco. Corretta la prima ammonizione della partita, rifilata a Lozano che travolge Terzi.

Annullato

Inevitabile il silent-check (al Var c’è Nasca) sul 2-0 dello stesso messicano, che parte in posizione regolare – tenuto in gioco da Terzi sulla trequarti – sul lancio di Demme prima di involarsi verso Krapikas. Non c’è fuorigioco nemmeno sul tris del Napoli, quando Politano (è Dell’Orco che sale in ritardo) appoggia in rete sul suggerimento di Zielinski. Va a bersaglio anche Insigne, ma a gioco fermo perché Lozano viene giustamente fermato appena oltre i difensori dello Spezia.

Regolare

Nel secondo tempo, punito anche Mario Rui che interviene in ritardo su Verde. Lo stesso metro di valutazione andrebbe però utilizzato verso Agudelo, per un pestone a Manolas. Contatto Acampora-Politano al limite dell’area, che precede il primo gol ligure: l’esterno del Napoli finisce a terra, ma non c’è fallo.

