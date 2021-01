Come affermato ieri, nel referto arbitrale ci sarebbe stata il riferimento alle “reciproche scorrettezze”, per questo nessuna “sorpresa” per la decisione del Giudice Sportivo in merito alla lita tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Sia lo svedese, espulso per doppia ammonizione, che il belga, ammonito e già diffidato, se la sono cavata con un turno di squalifica. L’attaccante dell’Inter, così come il compagno Hakimi, salteranno la semifinale di andata contro la Juventus.