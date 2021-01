La squadra è con Gattuso: lo dimostra il primo tempo

La squadra è compatta intorno a Gattuso, contro lo Spezia, soprattutto nel primo tempo, la dimostrazione. Compatta anche sul campo, con reparti stretti, pochissimi spazi concessi agli avversari e palle gol sfruttate al meglio. Compattezza che si è persa dopo un’ora, calo coinciso dopo l’ingresso in campo di Mertens e poco dopo di Osimhen, ancora lontani dalla migliore condizione, mentre segnali di ripresa sono venuti da Insigne. Buona la sua prova contro lo Spezia, soprattutto nel primo tempo impreziosita dalla giocata perfetta con assist finale sul gol di Elmas, quello del momentaneo 4-0 del Napoli. Tra le note liete anche la rete di Koulibaly. Nessun pericolo nel primo tempo, automatismi difensivi perfetti con il 4-3-3. Poi nella ripresa con due centrali di centrocampo (Demme e Lobotka) e Politano e Insigne da esterni con il tandem offensivo Mertens-Osimhen, la squadra è calata in fase di non possesso e si sono perse le giuste distanze tra i reparti. Una flessione coincisa con la crescita della squadra di Italiano che è rientrata in partita anche se la vittoria degli azzurri non è stata mai in discussione. Raggiunto l’obiettivo della semifinale contro l’Atalanta, doppia partita con match di andata al Maradona mercoledì prossimo e ritorno la settimana successiva a Bergamo. Il Napoli ha reagito con lo Spezia, gli azzurri hanno risposto al meglio nel momento più difficile per Gattuso sulla panchina azzurra. Ora occorrono altre immediate conferme.

Il Mattino