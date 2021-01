La panchina azzurra: “in evidenza” i fuori condizione

Secondo tempo difficile per gli azzurri contro lo Spezia. E la panchina non aiuta. In realtà i subentranti, soprattutto nel caso di Mertens ed Osimhen, entrano più per saggiare il terreno di gioco ed accumulare minuti nelle gambe che per altro. Il CdS dà i voti:

Osimhen (24’ st) 5,5 Fuori condizione, ovviamente, ma almeno si rivede.

Lobotka (24’ st) 5,5 Un po’ di minuti nel momento peggiore.

Mertens (1’ st) 5,5 Fa benzina ma non è al meglio. E saluta dopo 43 minuti.

Bakayoko (43’ st) sv Il gettone.