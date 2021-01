La difesa azzurra non compie la missione: subisce ancora gol

La difesa azzurra vista dal Corriere dello Sport – L’ obiettivo, oltre la vittoria ed il conseguente approdo in semifinale, era quello di non prendere gol, ma il Napoli, complici delle sbavature difensive, non ci è riuscito. Colpa, se così si può dire, di un secondo tempo difficile per tutta la squadra. Questi i voti ed i giudizi per il reparto arretrato:

Ospina 6 Primo tempo a guardare, secondo a urlare. Sul tiro di Acampora è tradito dalla deviazione di Manolas.

Hysaj 6 Lucido nella rifinitura per Kouly-gol, meno nel presidio della zona nella ripresa.

Manolas 5,5 Il gol di Gyasi sulla coscienza e la sfortunata deviazione sul bis.

Koulibaly 5,5 Non segnava da quasi due anni, dalla doppietta al Chievo dell’aprile 2019, e sceglie la finezza (il tacco). Perfetto fino al 70’, ma regala un pallone che poi finirà nella rete (4-2).

Mario Rui 6 Gli tocca Verde, uno vivace, e alla lunga lo soffre.