Il parere di Cds e Mattino sulla “prestazione” di Gattuso

Il Napoli stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia, sconfiggendo per 4-2 lo Spezia. Ottimo primo tempo, mentre in calo la ripresa. Il CdS e il Mattino danno il voto a mister Gattuso.

Gattuso 6

Un’ora e più di dominio assoluto e 15 minuti di buio totale. La squadra non è più quella sbadata di Verona, anzi, ma il blackout di metà ripresa è un campanello d’allarme che non può essere sottovalutato. Con il 4-3-3 la squadra è più compatta e rapida nel ripartire in contropiede non appena lo Spezia concede un solo metro per affondare. Con il passaggio al 4-4-2 arrivano i pericoli. (Il Mattino)

Gattuso 6

Dopo quattro giorni neri, anzi nerissimi, gli bastano 45 minuti a conquistare la semifinale: lo Spezia non era in formato-campionato, va detto, ma il Napoli lo stordisce. Poi, però, arrivano gli ultimi venti minuti e il classico calo. I soliti difetti: bene la vittoria, non le scelte in corso. (Cds)