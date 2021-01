Il CdS vota – Zielinski ed Elmas super a centrocampo, non bene Manolas

Il Napoli chiude la pratica Spezia, sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, nei primi 45 minuti, 4 gol e ottima fase difensiva. Gli azzurri sbloccano la gara con Koulibaly, dove il difensore senegalese, segna di tacco, su assist di Hysaj. La gara non ha storie e arriva il raddoppio, lancio di Demme, Lozano scatta sul filo del fuorigioco e mette la palla sotto l’incrocio dei pali. Arriva la terza rete, assist al bacio di Zielinski e Politano scavalca il portiere dei liguri con un pallonetto. Infine il poker con Elmas, ma tutto nasce da una cavalcata vincente di Insigne dalla sua metà campo. Nella ripresa i partenopei calano la concentrazione e arrivano le reti degli ospiti. Il primo è di Gyasi che segna su cross di Acampora. Quest’ultimo poi realizza su deviazione di Manolas, la rete del 4-2. Secondo il CdS non bene Mertens e Osimhen.

Ospina 6 – Primo tempo a guardare, secondo a urlare. Sul tiro di Acampora è tradito dalla deviazione di Manolas.

Hysaj 6 – Lucido nella rifinitura per Kouly-gol, meno nel presidio della zona nella ripresa.

Manolas 5,5 – Il gol di Gyasi sulla coscienza e la sfortunata deviazione sul bis.

Koulibaly 5,5 – Non segnava da quasi due anni, dalla doppietta al Chievo dell’aprile 2019, e sceglie la finezza (il tacco). Perfetto fino al 70’, ma regala un pallone che poi finirà nella rete (4-2).

Mario Rui 6 – Gli tocca Verde, uno vivace, e alla lunga lo soffre.

Elmas 6,5 – Gol a parte, ci mette forza, voglia e buona tecnica. Decisamente meglio in una mediana a tre.

Osimhen (24’ st) 5,5 – Fuori condizione, ovviamente, ma almeno si rivede.

Demme 6,5 – Il tema è scritto in un clic e lui va di efficace semplicità. Suo l’assist a Lozano.

Zielinski 6,5 – Slalom speciale e classe pura nell’assist a Politano.

Lobotka (24’ st) 5,5 – Un po’ di minuti nel momento peggiore.

Politano 6 – Brucia Dell’Orco e mette la firma con un tocco delicato, ma l’eco delle urla di Gattuso per i vuoti in fase difensiva è ancora nell’aria.

Lozano 7 – Non è tanto il numero di gol che cresce – 12 – ma è proprio il modo in cui gioca: feroce in attacco e in fase difensiva. Il grande acquisto dell’anno è lui.

Mertens (1’ st) 5,5 – Fa benzina ma non è al meglio. E saluta dopo 43 minuti.

Bakayoko (43’ st) sv – Il gettone.

Insigne 6,5 – Bella la cavalcata-assist per Elmas. Solito sacrificio in fase difensiva.

Gattuso (all.) 6 – Dopo quattro giorni neri, anzi nerissimi, gli bastano 45 minuti a conquistare la semifinale: lo Spezia non era in formato-campionato, va detto, ma il Napoli lo stordisce. Poi, però, arrivano gli ultimi venti minuti e il classico calo. I soliti difetti: bene la vittoria, non le scelte in corso.

Fonte: CdS