Giancarlo Dotto (Giornalista): “Fossi in De Laurentiis ci penserei prima di sciogliere il rapporto con Gattuso”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Giancarlo Dotto, Corriere dello Sport:

“Tweet del Napoli? Il precedente non depone a favore. Fossi in De Laurentiis ci penserei prima di sciogliere il rapporto con Gattuso. Il quale sarebbe l’allenatore ideale per la Roma, dal mio punto di vista. Una cosa è chiara: sono i giocatori che fanno e disfano il destino di un allenatore. Ma se avessi uno come lui per allenatore, lo terrei. Credo che, nel caso di Gattuso, ci sono le condizioni per credere in lui. Non ha fatto grandi cose, ma neppure disastri. Tutto sta nel capire se privilegiare Gattuso o guardare i risultati ed analizzarli. Fonseca? Lo considero un ottimo lavoratore. Anche lui con dei limiti. La piazza romana è un’anomalia. Non fa testo. Chiunque abbia avuto un’esperienza qui, sa che non ci sono paragoni. A Roma ci sono 100.000 bocche non autorizzate. Che hanno a disposizione un microfono, E si fanno notare con il linciaggio. Succede da anni ormai”.

Fonte: Radio Punto Nuovo