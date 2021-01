Gennaro Gattuso: “Dimissioni? Se mi girano i cinque minuti vado ad allenare in Kuwait”

Il Napoli batte per 4-2 lo Spezia, stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia, ma a tenere banco è certamente la situazione Gattuso sulla panchina azzurra. Il tecnico dei partenopei così in conferenza stampa. “Dimettermi? Perchè lo dovrei fare, io sono uno cazzuto, sto buttando il sangue dalla mattina alla sera e devo pensare alla mia famiglia. Su Mertens e Osimhen, dico che sono al 30% della condizione ed abbiamo il dovere di recuperarli per le prossime partite. Sul discorso delle dimissioni, non è il caso che le dia qui, a Milano era diversa la vicenda, di Padre Pio ce ne uno solo. De Laurentiis? Mi ha tranquillizzato alla vigilia della partita, anche se non avevo bisogno. Nessuno dice che ho conquistato 4 semifinali di Coppa Italia di fila, sono agli ottavi di Europa League, ma sembra che non ho fatto nulla. Quello che faccio, è sudore della fronte, perchè nessuno mi regala nulla. Ora l’obiettivo è arrivare tra le prime 4, ma nessuno dice che per molto tempo stiamo giocando senza Mertens e Osimhen, dura, visto il loro valore tecnico. Se mi girano i cinque minuti, vado ad allenare in Kuwait”.

Fonte: CdS