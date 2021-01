Gattuso pensa al Parma, ma Benitez è sempre alla finestra

Ieri sera il Napoli ha eliminato lo Spezia e stacca il pass per le semifinali, dove affronterà l’Atalanta, ma la panchina di Gattuso è sempre sotto esame. Il tecnico degli azzurri, dovrà continuare a dare segnali importanti per confermarsi fino a fine stagione. Difficile, se non improbabile, il rinnovo, nonostante il tweet del club partenopeo, visto le ultime prestazioni tra Supercoppa italiana e la gara di Verona. Adesso c’è il Parma allo stadio Diego Armando Maradona, dovrà vincere per restare in zona Champions League. Nel frattempo Benitez aspetta dall’Inghilterra, i contatti ci sono stati, però il campo come sempre decreterà il futuro di Gattuso e dell’allenatore spagnolo. Anche Giuntoli trema, non è certa la sua permanenza, viste le frizioni con AdL, perciò sarà difficile, nonostante la cena, la sua conferma anche la prossima stagione.