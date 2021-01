[Formazioni] Napoli-Parma, Petagna si riprende la scena in attacco. Per i “ducali” out Brino Alves

Dopo aver staccato il pass per le semifinali di Coppa Italia, il Napoli ora si concentra sulla sfida di domenica alle ore 18,00 contro il Parma, sempre in casa. Per Gattuso probabile qualche cambio, anche se il modulo sarà il 4-3-3. In porta Meret, spazio a Di Lorenzo, Bakayoko a centrocampo e in attacco di nuovo la scena a Petagna. Per la squadra ospite infortunati Bruno Alves in difesa e Karamoh in attacco. Spazio a Gervinho e Cornelius con Kucka a supporto.

Fonte: Corriere dello Sport