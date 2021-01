Fabio Mandarini (CdS): “Gattuso ha responsabilità importanti condivise con i giocatori”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Fabio Mandarini, Corriere dello Sport:

“Alla luce del Tweet di ieri mercoledì, penso che non sia cambiato granché. Perché il destino di Gattuso continua ad essere legato ai risultati. L’incontro ha rasserenato l’ambiente. Ma ha anche pagato 3 mensilità alla squadra. Tendendo una mano. Nulla cambia. Adesso si aspetta legittimamente risultati. Spezia e Parma. Per cominciare. È chiaro che De Laurentiis stia facendo le sue considerazioni. Ed abbia fatto qualche sondaggio. Individuando Benitez come sostituto in corsa. Il Napoli, in epoca Benitez, ha fatto un mercato di cui raccoglie i frutti ancor’oggi. Attualmente, ritengo che Gattuso abbia responsabilità importanti. Divisa con i giocatori. Ci sono difetti strutturali. Non abbiamo visto Osimhen. Che è stato l’acquisto più costoso dell’Era De Laurentiis. La mancanza di un attaccante da 20-25 gol. Personalità forti come Reina ed Albiol”.

Fonte: Radio Punto Nuovo